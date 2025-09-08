WDH/Airbus-Vorstandsmitglied warnt: Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt
Werte in diesem Artikel
(Airbus richtig geschrieben in Überschrift.)
BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland ist nach Ansicht des Vorstandschefs der Airbus-Militärsparte (Airbus SE), Michael Schöllhorn, nicht gut auf die Abwehr feindlicher Drohnen etwa aus Russland vorbereitet. Das gelte sowohl für Abwehrwaffen als auch die rechtliche Situation, sagte Schöllhorn im Podcast "Ronzheimer". "Ich glaube, unser System braucht zu lange, um sich an die sehr, sehr schnell, wachsende Bedrohungslage anzupassen."
Mit Flügen von Militärjets oder Drohnen über Nato-Gebiet bezwecke der russische Präsident Wladimir Putin, die Grenzen auszutesten und ein Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung entstehen zu lassen, sagte Schöllhorn.
Professionell ausgerüstete Drohnen seien heutzutage "relativ resistent" gegen die üblichen Störmethoden der Polizei. Es gebe zudem eine rechtliche Lücke: "Denn es ist relativ unklar, wer überhaupt was machen kann, und ob dann die Polizei, die Bundeswehr oder auch der Betreiber von einer Anlage erstens in der Lage und zweitens dann auch rechtlich befugt ist, irgendwelche Maßnahmen zu treffen."
Eine Drohne abschießen könne im Zweifel nur die Bundeswehr. Es gebe aber dafür aber kaum eine geeignete Bewaffnung. Über einer Stadt werde man keine Luft-Luft-Rakete einsetzen können./brd/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen