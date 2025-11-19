Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 203,65 EUR.

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 203,65 EUR ab. Bei 202,15 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 203,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.831 Airbus SE-Aktien.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,48 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 36,25 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 232,60 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 29.10.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

