Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 203,65 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 203,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 201,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 196.547 Airbus SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 216,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,48 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 232,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 17,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Aktie aus.

