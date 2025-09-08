DAX23.724 -0,1%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.212 -0,1%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1733 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter
Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher?
So bewegt sich Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Montagnachmittag Boden gut

29.09.25 16:11 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 196,52 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 196,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 197,66 EUR. Mit einem Wert von 197,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 75.074 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Bei 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,53 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,72 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 213,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern

Analyse: Deutsche Bank stuft Airbus-Aktie mit Buy ein

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
