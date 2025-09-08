Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Montagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Airbus SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 196,52 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 196,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 197,66 EUR. Mit einem Wert von 197,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 75.074 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Bei 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,53 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,72 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 213,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,49 EUR je Aktie belaufen.

