Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 193,52 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 193,52 EUR ab. Bei 193,04 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 195,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 22.643 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 198,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,49 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,54 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,72 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,00 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

