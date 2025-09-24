DAX23.585 -0,4%ESt505.453 -0,2%Top 10 Crypto15,41 -1,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.347 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl69,05 ±-0,0%Gold3.756 +0,5%
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

25.09.25 09:26 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 192,74 EUR abwärts.

Aktien
Airbus SE
192,92 EUR -1,14 EUR -0,59%
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 192,74 EUR ab. Bei 192,38 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.977 Airbus SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,28 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 210,44 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
