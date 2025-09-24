Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Airbus SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 192,74 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 192,74 EUR ab. Bei 192,38 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.977 Airbus SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,28 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 210,44 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

