Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Aktie im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag stärker

24.09.25 12:05 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194,96 EUR 1,08 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Bei 195,84 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,00 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 34.423 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 198,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 1,51 Prozent zulegen. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,44 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,07 Mrd. EUR – ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
