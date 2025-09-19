Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagnachmittag behauptet

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 195,10 EUR an der Tafel.

Die Airbus SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 195,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 196,46 EUR. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,38 EUR ab. Mit einem Wert von 196,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 72.911 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 198,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 36,06 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 210,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,48 EUR je Aktie.

