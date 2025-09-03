DAX 23.829 +0,3%ESt50 5.357 +0,2%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.118 +1,2%Euro 1,1689 +0,3%Öl 66,94 +0,1%Gold 3.551 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Porsche PAG911 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Drohnenabwehr-Spezialist leidet unter Gewinnmitnahmen DroneShield-Aktie unter Druck: Drohnenabwehr-Spezialist leidet unter Gewinnmitnahmen
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
186,86 EUR -0,04 EUR -0,02 %
STU
186,64 EUR -0,66 EUR -0,35 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 146,15 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

11:06 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
186,86 EUR -0,04 EUR -0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Buy" belassen. Die August-Auslieferungszahlen entsprächen ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Freitag ./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
186,38 €		 Abst. Kursziel*:
20,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
186,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

11:06 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Airbus Buy UBS AG
01.09.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

Dow Jones Indexwechsel Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf
finanzen.net MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport und Nordex steigen in den Stoxx 600 auf
Dow Jones INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf
Dow Jones INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf
dpa-afx Flatexdegiro sieht sich nach Bafin-Ärger wieder voll im Geschäft
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX am Mittag im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Management Board aims to merge flatexDEGIRO AG with flatexDEGIRO Bank AG in 2026
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Ditandus GmbH, sell
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
flatexDEGIRO AG zu myNews hinzufügen