Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 218,03 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

14:16 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Freitag die wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Es habe einen Rückgang gegeben - mit Ausnahme von Zepbound von Eli Lilly./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,01 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
448,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

14:16 Novo Nordisk Neutral UBS AG
01.10.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
19.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

