DAX23.640 +0,7%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,69 -0,9%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.837 +0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl67,87 -1,7%Gold3.546 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Klimaklage

Holcim-Aktie stabil: Indonesische Fischer ziehen vor Schweizer Gericht

03.09.25 13:23 Uhr
Holcim-Aktie stabil: Indonesische Inselbewohner verklagen Holcim wegen Klimaschäden | finanzen.net

Der milliardenschwere Schweizer Zementhersteller Holcim muss sich nach einer Klimaklage indonesischer Fischer in der Schweiz vor Gericht verantworten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
65,52 CHF -0,22 CHF -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
31,55 EUR 0,25 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Indonesische Fischer nehmen den multinationalen Baustoff-Riesen Holcim in einem Klima-Prozess in der Schweiz in die Pflicht. Sie werfen dem milliardenschweren Zementkonzern mit Sitz im Kanton Zug vor, über den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase für den Klimawandel und den steigenden Meeresspiegel mitverantwortlich zu sein. Die drei Fischer und eine Fischerin leben auf der Insel Pari, die immer häufiger Überschwemmungen erlebt.

Wer­bung

Die Schäden und Kosten, die wegen des steigenden Wasserspiegels anfallen, hätte die Bevölkerung nicht selbst verursacht, argumentierte die Klägerin Ibu Asmania am Zuger Kantonsgericht, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Kläger verlangen eine Entschädigung für Einnahmeausfälle und die Finanzierung von Schutzmaßnahmen auf ihrer Insel. Außerdem fordern sie eine stärkere CO2-Reduzierung bei Holcim. Dies könnte die Zukunft der Insel retten, sagte die Anwältin der Kläger laut der Agentur.

Holcim: Gericht nicht zuständig für CO2-Ausstoß

Am Ende der Anhörung kündigte der Richter an, dass die das Urteil schriftlich erfolgen werde. Dies kann nach Angaben eines Gerichtsschreibers Wochen oder Monate dauern.

Wer­bung

Eine Anwältin des Konzerns bezeichnete die Klage als "künstliche Inszenierung" und "koordinierte Kampagne", wie Keystone-SDA berichtete. Die gesamte Weltbevölkerung sei von den Folgen des Klimawandels betroffen, argumentierte ein Holcim-Anwalt. Er bestritt eine konkrete Betroffenheit der Kläger und stellte die Zuständigkeit des Zivilgerichts infrage.

Holcim hat nach eigenen Angaben seine direkten CO2-Emissionen seit 2015 schon um mehr als 50 Prozent reduziert und arbeitet an weiteren Reduktionen.

Pari liegt rund 40 Kilometer nordwestlich der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Die rund 1.500 Inselbewohner leben überwiegend vom Fischfang und vom Tourismus. Die Insel ist weniger als ein Drittel so groß wie Helgoland und liegt nur 1,50 Meter über dem Meeresspiegel.

Wer­bung

Nicht die erste Klimaklage

Holcim gehört laut der Datenbank "Carbon Majors" zu den gut 120 größten Öl-, Gas-, Kohle- und Zementproduzenten der Welt, die historisch für den Großteil der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 48.000 Menschen und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 16,3 Milliarden Franken (17,4 Mrd Euro).

Klimaklagen wie gegen Holcim gibt es öfter. Unter anderem hatten Klimaschützer Shell in den Niederlanden verklagt. 2021 gewannen sie in erster Instanz und ein Gericht verurteilte das Unternehmen zu einer drastischen Senkung seiner Emissionen. Ein Berufungsgericht kassierte das Urteil aber später.

Die Holcim-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,07 Prozent schwächer bei 65,69 Franken.

/oe/al/DP/jha

ZUG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Holcim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Holcim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Holcim

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
28.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
01.11.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
31.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.07.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen