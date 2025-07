Mehr verdient

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat im ersten Halbjahr von seinen jüngsten Zukäufen profitiert.

Allerdings drückte der starke Schweizer Franken auf die Bilanz. Während der Umsatz leicht zurückging, legten die Ergebnisse zu.

Im ersten Halbjahr stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Jahresvergleich um drei Prozent auf gut 1,4 Milliarden Schweizer Franken (knapp 1,55 Milliarden Euro), wie der Konkurrent von Heidelberg Materials am Donnerstag mitteilte. In lokalen Währungen wuchs das operative Ergebnis um fast elf Prozent. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 17,4 auf 18,3 Prozent. Im Ergebnis sind Einmalkosten wie etwa für den Konzernumbau und Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.

Der Umsatz schrumpfte in der ersten Jahreshälfte um 2,2 Prozent auf 7,87 Milliarden Franken. Erneut drückte der starke Franken aufs Resultat. Bereinigt um Währungseffekte legten die Erlöse um 1,8 Prozent zu. Während Holcim beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen hat, verfehlte das Unternehmen diese beim Umsatz.

Unter dem Strich blieb in den ersten sechs Monaten ein Konzerngewinn von 908 Millionen Franken und damit gut ein Drittel mehr als im Vorjahr.

In den Zahlen ist das Nordamerika-Geschäft nicht mehr enthalten, das Holcim abgespalten hat. Seitdem ist dieses als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Amrize an den Börsen in der Schweiz und in New York notiert.

Für 2025 zeigte sich die Firmenspitze zuversichtlich und bestätigte die Finanzziele: Für das laufende Jahr erwartet Holcim ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Das operative Ergebnis soll um 6 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen, die entsprechende Marge mehr als 18 Prozent erreichen.

Holcim-Titel gewinnen an der SIX zeitweise 0,37 Prozent auf 64,98 CHF.

ZUG (dpa-AFX)