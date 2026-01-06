DAX25.069 -0,2%Est505.907 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,7%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.028 -1,4%Euro1,1670 -0,1%Öl61,14 +1,2%Gold4.431 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
HSBC-Aktie dennoch in Grün: Millionenstrafe in französischem Steuerbetrugsverfahren HSBC-Aktie dennoch in Grün: Millionenstrafe in französischem Steuerbetrugsverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Shell leidet unter sinkenden Ölpreisen - Aktie schwach

08.01.26 13:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
29,95 EUR -0,55 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Energiekonzern Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) hat Ende des vergangenen Jahres einen deutlichen Rückgang der Ölpreise zu spüren bekommen. Die Ergebnisse aus dem Ölgeschäfts würden in den letzten drei Monaten des Jahres voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorquartal, trotz einer höheren Fördermenge, teilte Shell am Donnerstag in einem Zwischenbericht mit.

Wer­bung

Die Fördermenge habe im vierten Quartal 2025 voraussichtlich zwischen 1,84 und 1,94 Millionen Barrel-Öläquivalent pro Tag gelegen, teilte der Konzern weiter mit. Dies ist eine in der Energieindustrie gebräuchliche Maßeinheit, um die Energiemenge verschiedener fossiler Brennstoffe (wie Öl, Gas, Flüssiggas) vergleichbar zu machen. Im dritten Quartal hatte die Produktion 1,83 Millionen Barrel betragen.

Die Aktie gab an der Börse in London deutlich nach, um rund 2,5 Prozent. Die finalen Zahlen zu der genannten Geschäftsentwicklung sollen am 5. Februar folgen./err/jkr/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
13:31Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
11:21Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
11:21Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
09:56Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:31Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
11:21Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
11:21Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
09:56Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
26.11.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
01.11.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
31.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen