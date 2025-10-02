Sixt Aktie
Marktkap. 3,42 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Sommergeschäft der Münchner sei stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November. Der Kostendruck halte beim Autovermieter aber an./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,80 €
|Abst. Kursziel*:
28,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
