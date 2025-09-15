ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt Airbus mit 'Buy' wieder auf - Ziel 230 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus (Airbus SE) mit "Buy" und einem Kursziel von 230 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Nachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine außerordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Branche. Beim Flugzeugbauer Airbus verwies er auf Signale für eine Entspannung bei den Lieferkettenproblemen und die Aussicht auf eine positive Entwicklung der Barmittel und Ausschüttungen. Entscheidender Engpass blieben die Triebwerke./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
