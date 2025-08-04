Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China
Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing nähert sich laut Insidern einem Großauftrag aus China über bis zu 500 Jets.
Beide Seiten arbeiteten noch an den Bedingungen für den komplexen Deal, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Boeing-Aktien legen vorbörslich an der NYSE zeitweise um 1,35 Prozent zu auf 228,67 US-Dollar.
Damit würde für Boeing eine lange Durststrecke im Geschäft mit China enden, die seit dem Besuch von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2017 anhält. Dem europäischen Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) winkt den Insidern zufolge eine ähnlich große Bestellung.
Die Verhandlungen mit Boeing seien Teil der Bemühungen, den von Trump angezettelten jüngsten Zollstreit zwischen den USA und China zu mildern, hieß es weiter. Ob sich beide Seiten einigen, sei jedoch offen.
Vertreter Chinas haben den Angaben zufolge bereits heimische Fluggesellschaften nach ihrem Bedarf an Boeings-Jets befragt. Mit dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus seien sich die Chinesen schon einig: Sie wollten von dem Dax-Konzern (DAX) ebenfalls bis zu 500 Maschinen kaufen. Der Auftrag sei schon vereinbart, aber noch nicht bekannt gegeben worden.
ARLINGTON/PEKING (dpa-AFX)
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
