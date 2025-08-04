DAX24.198 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.279 -0,8%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
McDonald's macht Fast Food wieder bezahlbar! Für mich klar der richtige Schritt!
China-Deal-Spekulation

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

21.08.25 13:22 Uhr
NYSE-Aktie Boeing steigt: Comeback in China? Boeing verhandelt wohl über Milliardenauftrag - bis zu 500 Jets | finanzen.net

Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing nähert sich laut Insidern einem Großauftrag aus China über bis zu 500 Jets.

Beide Seiten arbeiteten noch an den Bedingungen für den komplexen Deal, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Boeing-Aktien legen vorbörslich an der NYSE zeitweise um 1,35 Prozent zu auf 228,67 US-Dollar.

Damit würde für Boeing eine lange Durststrecke im Geschäft mit China enden, die seit dem Besuch von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2017 anhält. Dem europäischen Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) winkt den Insidern zufolge eine ähnlich große Bestellung.

Die Verhandlungen mit Boeing seien Teil der Bemühungen, den von Trump angezettelten jüngsten Zollstreit zwischen den USA und China zu mildern, hieß es weiter. Ob sich beide Seiten einigen, sei jedoch offen.

Vertreter Chinas haben den Angaben zufolge bereits heimische Fluggesellschaften nach ihrem Bedarf an Boeings-Jets befragt. Mit dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus seien sich die Chinesen schon einig: Sie wollten von dem Dax-Konzern (DAX) ebenfalls bis zu 500 Maschinen kaufen. Der Auftrag sei schon vereinbart, aber noch nicht bekannt gegeben worden.

/stw/jha/

ARLINGTON/PEKING (dpa-AFX)

mehr Analysen