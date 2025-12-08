DAX24.034 ±0,0%Est505.716 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.846 +1,8%Euro1,1656 +0,1%Öl63,65 -0,3%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026 Kommt die SpaceX-Aktie? Musks Raumfahrtfirma spricht von Börsengang 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Rekordwerte für Strom aus Wind und Sonne

08.12.25 09:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,41 EUR -0,03 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EnBW
66,80 EUR 0,20 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
26,44 EUR 0,54 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
43,05 EUR 0,11 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
118,85 EUR 1,25 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Windkraft und Sonne vor Kohle und Gas: Der in Deutschland erzeugte Strom stammte im dritten Quartal 2025 zu zwei Dritteln (64,1 Prozent) aus erneuerbaren Quellen. Das war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ein Höchststand für diesen Zeitraum.

Wer­bung

Wichtigster Energieträger war mit wachsender Strommenge erneut Windkraft, die mehr als ein Viertel (26,8 Prozent) zu der leicht gewachsenen Gesamtproduktion von 98,3 Milliarden Kilowattstunden beitrug. Auch die Stromerzeugung aus Photovoltaik legte zu und war mit 24,1 Prozent zweitwichtigster Energieträger der inländischen Stromerzeugung im dritten Quartal.

Ausschlaggebend dafür, dass beide Energieträger Rekordwerte für einen Sommer erreichten, sei der Ausbau von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen, teilten die Wiesbadener Statistiker weiter mit.

Bremst die Politik den Ausbau der erneuerbaren Energien?

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte im September eine stärkere Kostenorientierung beim Umbau des Energiesystems in Richtung Klimaneutralität angekündigt und zehn Maßnahmen vorgeschlagen, darunter die Abschaffung der fixen Einspeisevergütung für Photovoltaik-Neuanlagen.

Wer­bung

Während Windkraft, Photovoltaik, Biogas und Wasserkraft in Summe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr Strom lieferten, verringerte sich nach Angaben des Bundesamtes der Anteil fossiler Energiequellen leicht auf 35,9 Prozent der Strommenge.

Weniger Strom aus Kohlekraftwerken - neue Gaskraftwerke geplant

Kohle ist zwar weiterhin der drittwichtigste Energieträger der deutschen Stromproduktion. Der in Kohlekraftwerken erzeugte Strom macht aber nur noch ein Fünftel (20,6 Prozent) der Gesamtmenge aus. Im dritten Quartal 2022 waren es noch 36,2 Prozent.

Dagegen erhöhte sich die Stromerzeugung aus Erdgas im dritten Quartal des laufenden Jahres um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Erdgas machte damit 12 Prozent der inländischen Stromerzeugung aus.

Wer­bung

Aus der Kohleverstromung will Deutschland schrittweise bis 2038 aussteigen, damit geht sogenannte gesicherte Leistung verloren. Die Bundesregierung hat den Neubau von Gaskraftwerken beschlossen, die die Stromversorgung sichern sollen, wenn Sonne und Wind zu wenig liefern./ben/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen