Siemens Energy Aktie
Marktkap. 86,42 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Beständigkeit der Wachstumstrends in den meisten Segmenten sowie die Fähigkeit des Energietechnikkonzerns unterstrichen, wiederkehrende, margenstarke Serviceumsätze im derzeitigen guten Geschäftszyklus zu erzielen, schrieb Lucas Ferhani in seinem Kommentar vom Freitag. Die Rendite für die Aktionäre sei nun ein wichtiger Bestandteil der Kapitalallokation mit mittelfristigem Aufwärtspotenzial. Ferhani erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
134,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
114,30 €
|Abst. Kursziel*:
17,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
106,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
