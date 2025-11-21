DAX 23.263 +0,7%ESt50 5.544 +0,5%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.351 -0,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 62,32 -0,3%Gold 4.060 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück
Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
106,20 EUR +3,00 EUR +2,91 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 86,42 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

08:01 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
106,20 EUR 3,00 EUR 2,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Beständigkeit der Wachstumstrends in den meisten Segmenten sowie die Fähigkeit des Energietechnikkonzerns unterstrichen, wiederkehrende, margenstarke Serviceumsätze im derzeitigen guten Geschäftszyklus zu erzielen, schrieb Lucas Ferhani in seinem Kommentar vom Freitag. Die Rendite für die Aktionäre sei nun ein wichtiger Bestandteil der Kapitalallokation mit mittelfristigem Aufwärtspotenzial. Ferhani erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,30 €		 Abst. Kursziel*:
17,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
106,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Kursziele angepasst Barclays warnt vor Überhitzung der Siemens Energy-Aktie - RBC optimistischer Barclays warnt vor Überhitzung der Siemens Energy-Aktie - RBC optimistischer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Siemens Energy
dpa-afx Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags leichter
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen