Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Beständigkeit der Wachstumstrends in den meisten Segmenten sowie die Fähigkeit des Energietechnikkonzerns unterstrichen, wiederkehrende, margenstarke Serviceumsätze im derzeitigen guten Geschäftszyklus zu erzielen, schrieb Lucas Ferhani in seinem Kommentar vom Freitag. Die Rendite für die Aktionäre sei nun ein wichtiger Bestandteil der Kapitalallokation mit mittelfristigem Aufwärtspotenzial. Ferhani erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

