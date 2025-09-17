Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Airbus SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 192,80 EUR.

Das Papier von Airbus SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 192,80 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 193,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,96 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.189 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,30 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 204,78 EUR.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

