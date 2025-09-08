Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 195,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 195,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 195,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.260 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 198,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 56,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,72 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 213,00 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,49 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

