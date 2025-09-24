Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Airbus SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 193,46 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 193,46 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 191,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,18 EUR. Zuletzt wechselten 65.524 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,52 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 EUR je Airbus SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,44 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

