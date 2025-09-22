Trump stellt Ende von Sanktionen gegen Türkei in Aussicht
Werte in diesem Artikel
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Aufhebung von Sanktionen gegen die türkische Verteidigungsindustrie in Aussicht gestellt. Im Weißen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, wann die Strafmaßnahmen beendet werden könnten, sagte Trump: "Wenn wir ein gutes Treffen haben, dann fast sofort."
Hintergrund sind Spannungen mit der Türkei während Trumps erster Amtszeit im Zusammenhang mit dem russischen Luftverteidigungssystem S-400. Die Türkei hatte das System 2019 erworben - die USA schlossen Ankara anschließend aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 aus und belegten später das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie (SSB) mit Sanktionen. Erdogan sagte, er hoffe, er könne mit Trump auch über die Kampfjets F-35 und F-16 sprechen.
Trump lobt Erdogans "hervorragende Arbeit"
Trump äußerte sich während des Treffens mehrmals bewundernd über Erdogan. Trotz des Vorgehens gegen die türkische Opposition sagte der US-Präsident: "Er leistet in seinem Land hervorragende Arbeit". Man habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander.
In der Türkei werden seit Monaten immer wieder Oppositionspolitiker festgenommen. Ekrem Imamoglu, ein aussichtsreicher Herausforderer von Erdogan bei einer zukünftigen Präsidentschaftswahl, sitzt seit einem halben Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft. Er war am 19. März wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und später als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt worden. Seine Festnahme löste Massenproteste in der Türkei aus./jam/DP/stw
Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|14.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2016
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2016
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|30.11.2015
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|26.04.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
|28.02.2007
|Lockheed Martin Downgrade
|JP Morgan
|29.01.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen