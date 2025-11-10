DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,68 +6,2%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.318 +0,7%Euro1,1558 ±0,0%Öl64,04 +0,5%Gold4.115 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte
NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Index im Fokus

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

10.11.25 22:32 Uhr
Montagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Der NASDAQ 100 machte am Montagabend Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
565,30 EUR 24,00 EUR 4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
510,60 EUR 0,60 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
181,20 EUR -7,28 EUR -3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
28,36 EUR 3,04 EUR 12,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Exelon Corp.
39,77 EUR 0,12 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
49,17 EUR 1,78 EUR 3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
219,80 EUR 16,35 EUR 8,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mondelez
48,55 EUR -0,80 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
172,22 EUR 10,20 EUR 6,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
167,50 EUR 13,12 EUR 8,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,04 EUR 0,22 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.611,7 PKT 551,9 PKT 2,20%
Charts|News|Analysen

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,20 Prozent höher bei 25.611,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,43 Prozent auf 25.418,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25.059,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.354,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.655,51 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.221,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 23.611,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Wert von 21.117,18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,10 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palantir (+ 8,81 Prozent auf 193,61 USD), Enphase Energy (+ 8,67 Prozent auf 32,84 USD), Micron Technology (+ 6,46 Prozent auf 253,30 USD), NVIDIA (+ 5,79 Prozent auf 199,05 USD) und AppLovin (+ 5,06 Prozent auf 651,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-4,28 Prozent auf 210,45 USD), Axon Enterprise (-2,96 Prozent auf 584,69 USD), Mondelez (-1,63 Prozent auf 56,25 USD), Exelon (-1,62 Prozent auf 45,46 USD) und Microchip Technology (-1,55 Prozent auf 55,41 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 57.317.047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:06NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen