Montagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
Der NASDAQ 100 machte am Montagabend Gewinne.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,20 Prozent höher bei 25.611,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,43 Prozent auf 25.418,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25.059,81 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.354,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.655,51 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.221,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 23.611,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Wert von 21.117,18 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,10 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palantir (+ 8,81 Prozent auf 193,61 USD), Enphase Energy (+ 8,67 Prozent auf 32,84 USD), Micron Technology (+ 6,46 Prozent auf 253,30 USD), NVIDIA (+ 5,79 Prozent auf 199,05 USD) und AppLovin (+ 5,06 Prozent auf 651,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-4,28 Prozent auf 210,45 USD), Axon Enterprise (-2,96 Prozent auf 584,69 USD), Mondelez (-1,63 Prozent auf 56,25 USD), Exelon (-1,62 Prozent auf 45,46 USD) und Microchip Technology (-1,55 Prozent auf 55,41 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 57.317.047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AppLovin News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen