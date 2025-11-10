Montagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Index im Fokus

Der NASDAQ 100 machte am Montagabend Gewinne.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,20 Prozent höher bei 25.611,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,43 Prozent auf 25.418,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25.059,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25.354,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.655,51 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.221,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 23.611,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Wert von 21.117,18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,10 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palantir (+ 8,81 Prozent auf 193,61 USD), Enphase Energy (+ 8,67 Prozent auf 32,84 USD), Micron Technology (+ 6,46 Prozent auf 253,30 USD), NVIDIA (+ 5,79 Prozent auf 199,05 USD) und AppLovin (+ 5,06 Prozent auf 651,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-4,28 Prozent auf 210,45 USD), Axon Enterprise (-2,96 Prozent auf 584,69 USD), Mondelez (-1,63 Prozent auf 56,25 USD), Exelon (-1,62 Prozent auf 45,46 USD) und Microchip Technology (-1,55 Prozent auf 55,41 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 57.317.047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

