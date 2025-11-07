Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verliert am Freitagnachmittag
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 463,68 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 463,68 USD ab. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 463,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 468,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.474 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 575,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 24,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 410,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,55 Prozent.
Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,48 USD aus.
Am 21.10.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,30 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört
Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lockheed Martin
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lockheed Martin
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|30.01.2018
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|25.10.2017
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|14.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.11.2016
|Lockheed Martin Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.03.2018
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|25.10.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.2017
|Lockheed Martin Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2016
|Lockheed Martin Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2016
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|30.11.2015
|Lockheed Martin Underweight
|Barclays Capital
|26.04.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
|28.02.2007
|Lockheed Martin Downgrade
|JP Morgan
|29.01.2007
|Lockheed Martin underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen