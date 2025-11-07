DAX23.568 -0,7%Est505.573 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.694 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Blick auf Lockheed Martin-Kurs

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verliert am Freitagnachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 463,68 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
394,85 EUR -9,80 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 463,68 USD ab. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 463,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 468,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.474 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 575,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 24,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 410,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,55 Prozent.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,48 USD aus.

Am 21.10.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

In eigener Sache

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
