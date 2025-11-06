DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.040 -2,0%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,09 -0,7%Gold3.979 ±-0,0%
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag nahe Vortagesschluss

06.11.25 16:08 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Mit einem Kurs von 472,72 USD zeigte sich die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 472,72 USD zeigte sich die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 473,34 USD. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 470,00 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 473,11 USD. Zuletzt wurden via New York 21.167 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 575,93 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2025 Kursverluste bis auf 410,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 13,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,48 USD aus.

Lockheed Martin veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD in den Büchern standen.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,29 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.net

