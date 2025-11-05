Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Lockheed Martin im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 483,65 USD ab.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 483,65 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lockheed Martin-Aktie bei 482,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 483,02 USD. Bisher wurden via New York 22.403 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 575,93 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 19,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 410,11 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,21 Prozent.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,48 USD aus.

Lockheed Martin ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 18,61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,29 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

