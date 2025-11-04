Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 485,63 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 485,63 USD. In der Spitze büßte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 481,80 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 484,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.541 Lockheed Martin-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (575,93 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,55 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,48 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,61 Mrd. USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,29 USD fest.

