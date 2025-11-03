DAX24.162 +0,9%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.801 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,52 -0,9%Gold4.008 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Kursabschlägen

03.11.25 16:08 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 486,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
425,00 EUR -0,15 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 486,08 USD. Das Tagestief markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 485,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 491,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.652 Lockheed Martin-Aktien.

Bei einem Wert von 575,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lockheed Martin-Aktionäre betrug im Jahr 2024 12,75 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,48 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 21.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 18,61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

mehr Analysen