Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend in Rot

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 487,15 USD.
Um 20:05 Uhr rutschte die Lockheed Martin-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 487,15 USD ab. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 484,83 USD. Bei 491,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.199 Stück gehandelt.
Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 575,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2025 (410,11 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 15,81 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,48 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,29 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Redaktion finanzen.net
