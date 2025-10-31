DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin macht am Abend Boden gut

31.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 492,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
425,15 EUR 0,05 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:01 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 492,41 USD. In der Spitze legte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 492,43 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 489,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 65.524 Stück.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 575,93 USD an. 16,96 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 20,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,48 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Lockheed Martin veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 17,10 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.01.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

mehr Analysen