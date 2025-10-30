Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Donnerstagabend mit Kursplus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 490,57 USD nach oben.
Um 20:02 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 490,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 494,42 USD. Bei 485,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 94.178 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 575,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Mit Abgaben von 16,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,48 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 21.10.2025. Das EPS lag bei 6,95 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 18,61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,10 Mrd. USD umgesetzt.
Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.
In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
