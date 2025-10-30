Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Intesa Sanpaolo-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen, dass Intesa Sanpaolo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 49,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,70 Milliarden EUR gegenüber 13,17 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,480 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,49 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 52,39 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Intesa Sanpaolo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intesa Sanpaolo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Intesa Sanpaolo News
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.2024
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.2023
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.2023
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2020
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.2020
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.2020
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.2020
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.2020
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intesa Sanpaolo S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen