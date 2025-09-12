DAX23.662 -0,4%ESt505.438 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.977 -0,2%Euro1,1807 +0,3%Öl67,10 -0,6%Gold3.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Vor Fed-Entscheid

Aktien von Deutsche Bank, Coba, Munich Re & Co.: Banken konsolidieren nach gutem Lauf europaweit

16.09.25 11:07 Uhr
Aktien von Deutsche Bank, Coba, Munich Re & Co. mi Kursrücksetzern nach positivem Lauf | finanzen.net

Aktien aus dem europäischen Bankensektor haben am Dienstag ihrem zuletzt guten Lauf Tribut gezollt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,75 EUR -0,23 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,61 EUR -0,22 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,56 EUR -0,06 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
66,70 EUR -0,92 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem der Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks am Vortag den höchsten Stand seit 2008 erreicht hatte, ging es für ihn nun um bis zu 1,1 Prozent bergab. Zuletzt relativierte sich das Minus dann wieder etwas auf ein halbes Prozent.

Wer­bung

Anleger beginnen am Dienstag, sich verstärkt für den Zinsentscheid der Notenbank Fed zu positionieren, der am Mittwoch wohl die erste US-Zinssenkung in diesem Jahr bringen wird. Für gewöhnlich gehen Anleger davon aus, dass niedrigere Zinsen die Attraktivität von Kredit- und Zinsgeschäften etwas verschlechtern können.

Im DAX kamen die Aktien der Deutschen Bank von ihrem Hoch seit 2014 um zuletzt ein Prozent zurück. Die Titel der Commerzbank sanken außerdem via XETRA um 1,2 Prozent. Im erweiterten Finanzsektor verloren Munich Re 1,2 Prozent an Wert und die Titel der Deutschen Börse wurden mit einem zweiprozentigen Abschlag gar zum Schlusslicht im DAX. Sie steuern damit auf ihr Jahrestief zu.

Auf europäischer Bühne gehörten Intesa Sanpaolo und UniCredit mit bis zu einem Prozent zu den Verlierern. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Italiens Regierung um Giorgia Meloni an einem Entwurf arbeite, um 2027 durch eine Verschiebung steuerlicher Absetzmöglichkeiten zusätzlich 1,5 Milliarden Euro einzunehmen. Wie es hieß, könne dies vorübergehend den staatlichen Geldzuflüsse steigern, aber die Einnahmen von Banken schmälern.

/tih/edh/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com, Frank Gaertner / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen