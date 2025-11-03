DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Marktkap. 96,95 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,30 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marco Nicolai in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Die harte Kernkapitalquote habe herausgeragt. Er hob seine Dividendenschätzung, die nun ein Fünftel über dem Konsens liegt. Zudem rollte Nicolai die Bewertungsbasis auf die Schätzungen für 2028 nach vorne./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

