Sinkende Erträge

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat im dritten Quartal einen weniger deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet als erwartet.

Der Nettogewinn erreichte mit 2,37 Milliarden Euro nahezu das Ergebnis des Vorjahreszeitraums, wie das Institut am Freitag in Turin mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Italiens größte Bank verzeichnete indes sinkende Erträge im klassischen Kreditgeschäft. Die Aktie gab 4 Prozent nach.

Nachdem der bisherige Aufschwung durch höhere Zinsen nachgelassen hat, setzt Bankchef Carlo Messina momentan auf Einnahmen aus dem Versicherungs-, Vermögens- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Sein Ziel ist es, dass die Bank im laufenden Jahr mehr als 9 Milliarden Euro verdient. Nach neun Monaten betrug der Gewinn fast 7,6 Milliarden Euro und damit rund 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig versucht die Bank, ihre Kosten zu senken, etwa indem die Zahl der Angestellten reduziert wird und der Bestand an Immobilien gestrafft wird.

An Übernahmen und Beteiligungen, wie sie momentan einige in der Bankenbranche stattfinden, will sich Messina derweil nicht beteiligen. Er plant stattdessen, mehr Gewinn an seine Aktionäre auszuschütten. So ist für das laufende Geschäftsjahr über die reguläre Dividende hinaus eine zusätzliche Ausschüttung geplant. Wie hoch diese ausfallen soll, will die Bank später entscheiden.

In Mailand notiert die Intesa Sanpaolo-Aktie zeitweise 1,65 Prozent tiefer bei 5,609 Euro.

TURIN (dpa-AFX)