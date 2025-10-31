DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Intesa Sanpaolo Aktie

5,60 EUR +0,04 EUR +0,70 %
STU
5,20 CHF +0,06 CHF +1,15 %
BRX
Marktkap. 96,95 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

JP Morgan Chase & Co.

Intesa Sanpaolo Overweight

08:01 Uhr
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,60 EUR 0,04 EUR 0,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee ließ ihre Ergebnisschätzung für 2025 am Sonntag im Nachgang des Quartalsberichts der Italiener weitgehend unangetastet. Für 2026 und 2027 nahm sie allerdings leichte Kürzungen vor, vornehmlich aufgrund einer höheren Steuerquote./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Overweight

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,53 €		 Abst. Kursziel*:
17,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,07%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

08:01 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
15.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

finanzen.net Experten sehen bei Intesa Sanpaolo-Aktie Potenzial
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein
dpa-afx Intesa Sanpaolo-Aktie im Minus: Sinkende Gewinne
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Choice
Financial Times Intesa Sanpaolo chief calls on governments to stay out of banking deals
