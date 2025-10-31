DAX 24.160 +0,8%ESt50 5.693 +0,5%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.041 -3,0%Euro 1,1518 -0,2%Öl 64,75 -0,5%Gold 4.003 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intesa Sanpaolo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,61 EUR +0,05 EUR +0,94 %
STU
5,20 CHF +0,07 CHF +1,29 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 96,95 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850605

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0000072618

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IITSF

Deutsche Bank AG

Intesa Sanpaolo Buy

10:41 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,61 EUR 0,05 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Der Quartalsüberschuss habe die Markterwartungen leicht und seine eigenen etwas deutlicher übertroffen, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Auch die Qualität der Zahlen sei wie erwartet gewesen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,63 €		 Abst. Kursziel*:
4,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,11%
Analyst Name:
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

10:41 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
08:01 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

finanzen.net Experten sehen bei Intesa Sanpaolo-Aktie Potenzial
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein
dpa-afx Intesa Sanpaolo-Aktie im Minus: Sinkende Gewinne
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Could Be a Great Choice
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) Is Up 1.15% in One Week: What You Should Know
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Zacks Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Intesa Sanpaolo SpA (ISNPY) is a Great Choice
Financial Times Intesa Sanpaolo chief calls on governments to stay out of banking deals
RSS Feed
Intesa Sanpaolo S.p.A. zu myNews hinzufügen