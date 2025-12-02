DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Intesa Sanpaolo Aktie

Marktkap. 97,39 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
Goldman Sachs Group Inc.

Intesa Sanpaolo Neutral

13:26 Uhr
Intesa Sanpaolo Neutral
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,57 EUR -0,01 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,90 auf 6 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Intesa Sanpaolo Neutral

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,57 €		 Abst. Kursziel*:
7,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

13:26 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.11.25 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.11.25 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
