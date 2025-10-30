Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 493,79 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 494,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 485,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.650 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 575,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 16,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2025 (410,11 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,95 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,75 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,48 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 21.10.2025. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,80 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,10 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,61 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 22,26 USD im Jahr 2025 aus.
