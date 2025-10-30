Bücher geöffnet

Mit dem Börsenriesen Apple hat ein weiteres Schwergewicht am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So schnitt der iKonzern ab.

Für Apple ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Ergebnisplus zu Ende gegangen. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 0,970 US-Dollar auf 1,85 US-Dollar, damit verdiente die Smartphonehersteller mehr als am Markt erwartet worden war (1,78 US-Dollar je Aktie).

Der Quartalsumsatz lag mit 102,47 Milliarden US-Dollar unterdessen knapp über den Expertenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 102,17 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatten noch Erlöse von 94,93 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Im gesamten Fiskaljahr legte der Gewinn je Aktie auf 7,46 US-Dollar zu. Im Vorjahr war hier ein EPS von 6,08 US-Dollar erwirtschaftet worden. Die Vorabschätzungen hatten sich derweil auf 7,38 US-Dollar belaufen.

Der Apple-Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 416,161 Milliarden US-Dollar an, nachdem Experten vorab von 415,37 Milliarden US-Dollar ausgegangen waren. Im Fiskaljahr 2024 waren 391,04 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden.

Apple ist im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2024/25 trotz Problemen in China wie erwartet gewachsen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 102,5 Milliarden Dollar (89 Mrd Euro) gestiegen, teilte der iPhone-Hersteller am Donnerstag in Cupertino mit. Der operative Gewinn in den drei Monaten bis 27. September kletterte um knapp zehn Prozent auf 32,4 Milliarden Dollar.

Unter dem Strich verdiente der Konzern dank einer deutlich niedrigeren Steuerbelastung mit 27,5 Milliarden Dollar 86 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz lag im Rahmen der Prognosen der von Bloomberg befragten Experten; der Gewinn übertraf dagegen die Erwartungen.

Redaktion finanzen.net / CUPERTINO (dpa-AFX)