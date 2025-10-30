DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 -3,6%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.867 -2,1%Euro1,1567 -0,3%Öl64,75 -0,2%Gold4.024 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar
Apple-Aktie zieht an: iKonzern mit mehr Umsatz und Gewinn Apple-Aktie zieht an: iKonzern mit mehr Umsatz und Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Bücher geöffnet

Apple-Aktie zieht an: iKonzern mit mehr Umsatz und Gewinn

30.10.25 22:02 Uhr
NASDAQ-Riese Apple-Aktie im Plus: Beim iKonzern laufen die Geschäfte gut | finanzen.net

Mit dem Börsenriesen Apple hat ein weiteres Schwergewicht am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So schnitt der iKonzern ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
244,00 EUR 11,40 EUR 4,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Apple ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Ergebnisplus zu Ende gegangen. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 0,970 US-Dollar auf 1,85 US-Dollar, damit verdiente die Smartphonehersteller mehr als am Markt erwartet worden war (1,78 US-Dollar je Aktie).

Wer­bung

Der Quartalsumsatz lag mit 102,47 Milliarden US-Dollar unterdessen knapp über den Expertenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 102,17 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatten noch Erlöse von 94,93 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Im gesamten Fiskaljahr legte der Gewinn je Aktie auf 7,46 US-Dollar zu. Im Vorjahr war hier ein EPS von 6,08 US-Dollar erwirtschaftet worden. Die Vorabschätzungen hatten sich derweil auf 7,38 US-Dollar belaufen.

Der Apple-Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 416,161 Milliarden US-Dollar an, nachdem Experten vorab von 415,37 Milliarden US-Dollar ausgegangen waren. Im Fiskaljahr 2024 waren 391,04 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden.

Wer­bung

Apple ist im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2024/25 trotz Problemen in China wie erwartet gewachsen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 102,5 Milliarden Dollar (89 Mrd Euro) gestiegen, teilte der iPhone-Hersteller am Donnerstag in Cupertino mit. Der operative Gewinn in den drei Monaten bis 27. September kletterte um knapp zehn Prozent auf 32,4 Milliarden Dollar.

Unter dem Strich verdiente der Konzern dank einer deutlich niedrigeren Steuerbelastung mit 27,5 Milliarden Dollar 86 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz lag im Rahmen der Prognosen der von Bloomberg befragten Experten; der Gewinn übertraf dagegen die Erwartungen.

Die Alphabet-Aktie klettert am Donnerstag an der NASDAQ nachbörslich zeitweise um 1,58 Prozent auf 275,68 US-Dollar.

Wer­bung


Redaktion finanzen.net / CUPERTINO (dpa-AFX)
In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brendan Howard / Shutterstock.com, NoDerog / iStock

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
15.10.2025Apple NeutralUBS AG
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen