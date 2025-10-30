DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,42 -6,2%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.867 -2,1%Euro1,1568 -0,3%Öl64,75 -0,2%Gold4.024 +2,0%
Beteiligungsprogramm

Netflix-Aktie freundlich: Aktiensplit 10:1 angekündigt

30.10.25 21:55 Uhr
Netflix-Aktie: 10:1 Split - Jetzt einsteigen? | finanzen.net

Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
949,10 EUR 2,30 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit von Zehn zu Eins beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Schluss der New Yorker Börsen mit. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen. Am Donnerstag war das Netflix-Papier mit einem Abschlag von einem Prozent auf 1.089 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Im nachbörslichen Handel legten die Titel in einer ersten Reaktion um 3,06 Prozent auf 1.122,305 US-Dollar zu.

/he/zb

LOS GATOS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

