Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lockheed Martin befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 484,62 USD ab.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 15:51 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 484,62 USD. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 483,76 USD nach. Bei 485,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 32.370 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 575,93 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,84 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 18,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,37 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 6,95 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,24 USD fest.

