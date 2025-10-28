Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend tiefer
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 486,00 USD nach.
Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 486,00 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lockheed Martin-Aktie bei 483,71 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 486,37 USD. Zuletzt wurden via New York 73.806 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 575,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 18,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 410,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 15,62 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,37 USD je Aktie ausschütten.
Am 21.10.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent auf 18,61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,22 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Redaktion finanzen.net
