OTS: ManpowerGroup Deutschland GmbH / Autoindustrie im Umbruch / Deutschland ...

- 91 Prozent der Hersteller sehen Handelsrisiken als Jobbremse, vor allem

Auto-Zulieferer passen Personalplanung an

- E-Auto-Absatz in Deutschland steigt: Fast jeder fünfte Neuwagen fährt

elektrisch

- Software statt Stahl: Wertschöpfung verlagert sich in Richtung digitale

Geschäftsmodelle

Die Automobilindustrie durchlebt einen entscheidenden Wandel: Auf der einen

Seite stehen globaler Handelsdruck und Umstrukturierungen aufgrund

technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, auf der anderen Seite

ergeben sich durch Elektromobilität und Softwareprodukte neue Chancen. Der

"Automotive World of Work Outlook 2025" der ManpowerGroup zeigt: Wer jetzt die

richtigen Entscheidungen trifft, kann gestärkt aus der Transformation

hervorgehen.

"Die Automobilbranche befindet sich in einer Phase der Konsolidierung:

Restrukturierung trifft auf den Aufbruch in elektrifizierte Geschäftsmodelle.

Genau hier entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit - nicht allein über Kosten,

sondern über Kompetenzen", ordnet Iwona Janas Country Manager ManpowerGroup

Deutschland, die Ergebnisse des Reports ein. "Unternehmen dürfen jetzt nicht in

den Wartemodus schalten. Auch wenn sich die Konjunktur abkühlt, bleiben die

langfristigen Trends - Elektrifizierung, Digitalisierung , Nachhaltigkeit -

bestehen. Wer heute in Umschulung, Wissenssicherung und internationale

Talentstrategien investiert, legt das Fundament, um trotz Zöllen und Kostendruck

in der nächsten Aufschwungphase schnell und flexibel zu reagieren."

Globale Trends beeinflussen die Branche

- Trend zur E-Mobilität dauert an: Weltweit entwickelt sich die Elektromobilität

weiter dynamisch: 2024 wurden 17 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, ein Plus

von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2025 erwarten Experten mehr als 20

Millionen Neuzulassungen weltweit. Auch in Deutschland wächst der

E-Auto-Markt: In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die Neuzulassungen im

Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf rund 600.000 Elektrofahrzeuge.

- Fachkräftemangel bleibt auf Rekordniveau: Laut Report berichten 74 Prozent der

Automobilunternehmen weltweit von massiven Schwierigkeiten, geeignete Talente

zu finden. Zudem befürchten 72 Prozent der Arbeitgeber der Branche, dass die

Alterung der Belegschaft erhebliche Auswirkungen auf ihre Personalstrategie

haben wird. Allein in den USA werden in diesem Jahr schätzungsweise 10.000

Babyboomer pro Tag in den Ruhestand gehen.

- Volatiles Beschäftigungsklima: 91 Prozent der globalen Automobilhersteller

geben an, dass die Unsicherheit in der internationalen Handelspolitik ihre

Personalplanung beeinflusst. Bei der Befragung für das aktuelle

Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup, gaben 45 Prozent der Unternehmen an,

dass sie ihre Personalstärke halten wollen, 15 Prozent rechnen mit einem

Abbau. Demgegenüber planen 38 Prozent Neueinstellungen - trotz geopolitischer

Spannungen und Investitionszurückhaltung. Gleichzeitig geben 39 Prozent der

Beschäftigten an, innerhalb der nächsten sechs Monate freiwillig den

Arbeitgeber wechseln zu wollen.

- Software definiert das Auto neu: Software wird zunehmend zum Herzstück der

Automobilindustrie. Bis 2030 könnten Software-basierte Geschäftsmodelle, etwa

über Abonnements, Konnektivitätsdienste und digitale Upgrades, zusätzliche 1,5

Billionen US-Dollar Umsatz generieren. Das Fahrzeug der Zukunft wird ein

rollender Computer - dafür braucht es Menschen, die Software, Mechanik und

Ethik miteinander verbinden können.

- KI & Automatisierung: Rollen und Arbeitsprofile verändern sich tiefgreifend.

42 Prozent der Beschäftigten in der Automobilbranche befürchten, dass ihre

Aufgaben in den nächsten zwei Jahren durch Technologie/Automatisierung ersetzt

wird. Gleichzeitig wollen 65 Prozent der Hersteller die Prozessautomatisierung

ausbauen. Gefragt sind künftig vor allem sogenannte Hybrid Skills, also

Kombinationen aus technischen, kommunikativen und analytischen Kompetenzen.

Was Unternehmen jetzt tun können

"Technologie ersetzt keine Menschen - aber sie verändert, wie wir arbeiten", so

Janas. "Wir empfehlen Unternehmen daher, ihre Belegschaften gezielt

weiterzuentwickeln. Als ManpowerGroup unterstützen wir unsere Kunden dabei mit

maßgeschneiderten Workforce-Lösungen, internationalen Recruiting-Netzwerken und

Qualifizierungsprogrammen, die Fachkräfte auf die Jobs der Zukunft vorbereiten."

Link zu den vollständigen Ergebnissen (https://www.manpowergroup.de/-/media/proj

ect/manpowergroup/manpowergroup/manpowergroup-germany/studien_pdf/2025/mpg-globa

l-insights-automotive-ausblick-2025-de.pdf)

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten

Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe

agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie

spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und

hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das

Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und

setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer

Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und

stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für

den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die

ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen

ManpowerGroup(TM).

