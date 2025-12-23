OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Bauaufträge erholen sich weiter: ...

Bauaufträge erholen sich weiter: Plus 2,4 Prozent im Oktober

Berlin (ots) -

- Auftragseingänge Oktober gegenüber Vorjahresmonat: plus 2,4 Prozent ( Hochbau:

Wer­bung Wer­bung

plus 8,1 Prozent | Tiefbau: minus 2,5 Prozent)

- Umsatz Oktober gegenüber Vorjahresmonat: 11,6 Milliarden Euro (real plus 4,5

Prozent)

- Umsatz Januar-Oktober real gegenüber Vorjahreszeitraum: plus 1,8 Prozent

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu den

heute vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Konjunkturdaten im Bauhauptgewerbe:

"Die Bauaufträge im Oktober zeigen: Der positive Trend der vergangenen Monate

Wer­bung Wer­bung

setzt sich fort. Die Nachfrage zieht wieder etwas an. Das Auftragsvolumen

(kalender- und saisonbereinigt) war von August 2025 bis Oktober 2025 um 3,5

Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Ein ermutigendes Signal für die

Branche."

Hochbau im Aufwind - Tiefbau schwächelt

"Besonders erfreulich: Der Hochbau entwickelt sich positiv. Die Sparte

profitiert von der wieder anziehenden Nachfrage im Wohnungs- und Gewerbebau.

Wer­bung Wer­bung

Der Tiefbau hingegen verzeichnet im Oktober ein Minus von 2,5 Prozent. Hier

zeigt sich, wie wichtig kontinuierliche öffentliche Aufträge sind. Damit

Tiefbauunternehmen wieder in Personal und Maschinen investieren können, müssen

Bund, Länder und Kommunen mit langfristigen Infrastrukturprogrammen

Verlässlichkeit schaffen. Ohne diese Planungssicherheit bleibt der Tiefbau

volatil."

Umsatz im Plus

"Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe legte bis Oktober 2025 um 1,8 Prozent zu.

Das zeigt: Die Baubranche liefert. Mit dem Bau-Turbo und der EH 55-Förderung

haben wir wichtige Instrumente für den Wohnungsbau. Beim Gebäudetyp E müssen wir

aber schneller werden als geplant - Unternehmen brauchen früher

Rechtssicherheit, um kostengünstiger bauen zu können."

Aufwärtstrend stabilisieren - Investitionssicherheit schaffen

"Die Oktober-Zahlen machen Mut. Aber dieser Aufwärtstrend muss sich verfestigen.

Dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen: planbare öffentliche

Investitionen, zügige Genehmigungen und weniger Bürokratie. Die Bundesregierung

muss die richtigen Weichen stellen, damit aus der Trendwende eine nachhaltige

Erholung wird."

Pressekontakt:

Iris Rabe

Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse

Zentralverband Deutsches Baugewerbe

Kronenstr. 55-58

10117 Berlin

Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420

eMail mailto:rabe@zdb.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6185284

OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe