Am Mittwoch richten Anleger ihren Fokus in Richtung USA, wo die US-Notenbank Fed am Abend ihren Zinsentscheid bekannt gibt. Darüber hinaus sorgt die Bilanzsaison hierzulande für Bewegung.

Der DAX hatte den Dienstag mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent bei 24.278,63 Zählern beendet. Am Mittwoch deutet sich vorbörslich eine marginal tiefere Eröffnung an

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Zinsentscheid am Abend

Anleger gehen am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Risiken ein. Der DAX dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank seine Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei die Experten der NordLB ähnlich wie der Gesamtmarkt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgehen.

Berichtsaison setzt sich fort

Bis dahin dürfte die Berichtssaison hierzulande für Bewegungen sorgen: Neben der Deutsche BankDeutschen Bank gibt es Resultate von BASF, Mercedes-Benz und adidas, die Einfluss auf den DAX ausüben könnten. Im Nebenwertebereich wird die Liste noch etwas länger. Später konnte dann der US-Halbleiterhersteller NVIDIA Schlagzeilen machen. Er ist auf dem Weg zum ersten Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar.

