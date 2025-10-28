Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Lockheed Martin im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 488,71 USD.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 575,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,85 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,37 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

