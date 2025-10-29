Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verteidigt am Abend Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 485,63 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:06 Uhr die Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 485,63 USD. Bei 488,71 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 483,76 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 485,00 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 75.597 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 575,93 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach oben. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 15,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 12,75 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,37 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Am 21.10.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

