Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Profil
Aktie im Blick

29.10.25 20:23 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verteidigt am Abend Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 485,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
418,80 EUR 0,80 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:06 Uhr die Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 485,63 USD. Bei 488,71 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 483,76 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 485,00 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 75.597 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 575,93 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach oben. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 15,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 12,75 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,37 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Am 21.10.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

