Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Werte in diesem Artikel
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 an Saudi-Arabien verkaufen. Das sagte Präsident Donald Trump am Tag vor einem erwarteten Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Washington./cmy/DP/he
