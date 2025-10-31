Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 490,45 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 15:49 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 490,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 489,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 26.264 Lockheed Martin-Aktien.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 575,93 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 410,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,38 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 12,75 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,48 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 18,61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 17,10 Mrd. USD umgesetzt.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 22,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

